«Ho preso una decisione importante per il bene di Sant’Antonio Abate e di tutti noi cittadini, che desidero oggi condividere con voi. Come sindaco, credo fermamente che la diffusione della cultura della legalità sia fondamentale per il progresso e la sicurezza della nostra comunità, e come amministrazione l’abbiamo dimostrato in diverse occasioni» Sottolinea Ilaria Abagnale, ribadendo che è per tale motivo che aderisce pienamente «all’iniziativa delle associazioni Avviso Pubblico e Libera che si impegnano attivamente nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, promuovendo la trasparenza, la giustizia e il rispetto delle leggi. Io sarò sempre al vostro fianco nella lotta per una comunità più pulita e trasparente, e chiederò a coloro che vorranno candidarsi nelle mie liste di sottoscrivere lo stesso manifesto».