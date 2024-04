Campania. Sfregio a Siani, applausi durante la scena della sua morte

Durante la proiezione del film “Fortapasc” presso un Istituto Comprensivo del Vomero, alcuni studenti avrebbero sulle scene dell’omicidio del giornalista Giancarlo Siani per mano della camorra, suscitando reazioni contrastanti. Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha espresso preoccupazione, sottolineando il ruolo della scuola nella promozione della legalità e annunciando un’indagine immediata sull’incidente.

Lo sdegno

Il fratello della vittima, il medico Paolo Siani, ha manifestato sconcerto per l’applauso, affermando: “Alla morte – ha scritto sui social – non si applaude, mai, per nessuno. Davanti alla morte si resta in silenzio, questo non va neppure spiegato. Ma se invece accade, se alcuni ragazzi, pochi, molto giovani, di una scuola che si sta impegnando per far crescere in loro il senso della legalità e della giustizia, applaudono alla morte violenta e quindi scelgono di stare dalla parte di chi spara, c’è bisogno che noi tutti, ci si interroghi sul perché. Adesso, subito, prima che sia troppo tardi. Non possiamo far finta di nulla, dobbiamo intervenire, spiegare, raccontare, e lo dobbiamo fare con più forza, più veemenza, più coraggio, più passione, tutti. Perché ci riguarda tutti”. E oggi ha aggiunto: “Torneremo in quella scuola, nei prossimi giorni e racconteremo loro chi era”,

La preoccupazione

Il giornalista antimafia Paolo Borrometi ha espresso preoccupazione, affermando: “Dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi.” Ha sottolineato l’importanza di educare i giovani sulla storia e sul rispetto per evitare episodi simili.

La condanna dei presidi

Il presidente dei presidi di Anp di Roma, Mario Rusconi, ha condannato l’episodio e ha richiesto misure educative per rieducare i ragazzi che osannano situazioni negative.

Importanza di un lavoro di memoria storica

Alessio D’Amato di Azione ha sottolineato l’importanza di un lavoro di memoria storica e di rispetto nei confronti della figura di Matteotti, annunciando iniziative educative per i giovani.

L’episodio ha sollevato dibattiti sulla necessità di promuovere la legalità e la memoria storica tra i giovani, evidenziando la complessità della sfida educativa contro la violenza e l’oscurantismo. La fonte è L’ANSA.