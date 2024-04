San Valentino Torio. Messa in sicurezza strada a Frazione Casatori

L’amministrazione comunale Strianese ha annunciato il completamento della messa in sicurezza della viabilità in Via Diaz a Casatori, con l’obiettivo di promuovere ordine e sicurezza nel territorio. Il Sindaco Michele Strianese ha sottolineato l’importanza della collaborazione dei cittadini per garantire un ambiente più ordinato e sicuro per tutti. “Ognuno faccia la sua parte”, ha dichiarato il Sindaco, evidenziando il ruolo fondamentale della partecipazione attiva della comunità.

Attori attivi

Per la buona riuscita dell’azione fondamentali sono stati gli attori attivi coinvolti ha sottolineato Strianese che ha evidenziato il lavoro fatto dal consigliere delegato alla Viabilità, Ernesto Velardo, dal comandante della Polizia Locale, Giovanni De Caro, dal suo vice comandante Carlo Velardo e tutti gli agenti per il loro impegno nel promuovere la sicurezza stradale. “Concludere con successo progetti come questo richiede uno sforzo collettivo”, ha aggiunto Strianese, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Natalia Pepe