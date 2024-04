Svolta per la regola degli under nella prossima stagione di Eccellenza e Promozione.

Svolta per la regola degli under nella prossima stagione di Eccellenza e Promozione. Gli under da schierare saranno sempre 2 ma, a differenza di come si ipotizzava, non saranno i 2004 ed i 2005, bensì i 2005 ed i 2006. Cattiva notizia, dunque, per i nati nel 2024 che dalla prossima stagione saranno “over”.

Eccellenza 2024/2025. Arriva la nuova regola per gli under:il comunicato ufficiale

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale 2024/2025,

le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza e Promozione hanno l’obbligo di impiegare – sin

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 123 del 22 aprile 2024 Pagina 1545

dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più

dei partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

– 1 nato dall’1.1.2005 in poi

– 1 nato dall’1.1.2006 in poi