Nocera Inferiore, torna l’appuntamento con i Mercatini vintage

In Piazza Amendola torna l'appuntamento preferito per gli amanti del vintage

Nocera Inferiore – Buone notizie per gli amanti del vintage. Sabato 27 e domenica 28 aprile torna l’appuntamento con i Mercatini vintage. Piazza Amendola si riempie di stand in cui oggetti di ogni genere potranno essere non solo ammirati, ma anche acquistati da tutti.

Come ha sottolineato il sindaco, Paolo De Maio, i Mercatini vintage non sono solo l’occasione ideale per acquistare oggetti di valore antico; ma anche per dare il via alla lunga stagione di eventi e fiere che la città capitale dell’Agro ospiterà da qui all’estate.

Tutte le info sulla pagina ufficiale del Comune di Nocera Inferiore.