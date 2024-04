Scafati. Furto sventato a San Pietro: tensione nella zona

Altro tentato furto a San Pietro nella periferia scafatese, il consigliere comunale Francesco Carotenuto rilancia la proposta del controllo civico del vicinato.

Recrudescenza

In frazione San Pietro, la notte scorsa, è avvenuto l’ennesimo episodio ai danni di un’abitazione privata. Un colpo sventato per un caso fortuito, che però pone un nuovo accento del problema di sicurezza in città.

Il fatto

Il fatto sarebbe avvenuto dopo la mezzanotte di ieri, con un gruppo di persone ancora da quantificare – che avrebbe provato a fare irruzione in un appartamento di via Poggiomarino. Solo il rumore avvertito dall’anziana signora residente avrebbe fatto desistere i malintenzionati dal colpo, generando così solo un grande spavento. Paura che però è stata segnalata dal consigliere comunale Francesco Carotenuto: «Non possiamo tacere di fronte a una situazione vergognosa. Continuo a sollecitare la convocazione del Comitato per l’Ordine pubblico in Prefettura e chiedo l’istituzione, anche a Scafati, del controllo civico del vicinato, votato all’unanimità da tutto il consiglio comunale il 18 ottobre scorso» dice Carotenuto.

Alfonso Romano