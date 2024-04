Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, bando per 5 nuove licenze taxi

L'inaugurazione imminente dell'aeroporto ha catalizzato l'attenzione dei comuni circostanti, che si stanno organizzando per garantire un efficace servizio di trasporto pubblico verso e da lo scalo aereo

Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi – Il Comune di Pontecagnano ha recentemente annunciato l’assegnazione di cinque nuove licenze per il servizio di taxi con autovettura, in vista dell’apertura ufficiale dell’aeroporto di Salerno, prevista per l’11 luglio.

L’inaugurazione imminente dell’aeroporto ha catalizzato l’attenzione dei comuni circostanti, che si stanno organizzando per garantire un efficace servizio di trasporto pubblico verso e da lo scalo aereo. Salerno, ad esempio, ha già annunciato interventi per estendere la linea metropolitana fino all’aeroporto, mentre Bellizzi si sta preparando a pubblicare nuovi bandi per i servizi di taxi e trasporto urbano.

Il sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il territorio e la provincia di Salerno, evidenziando il lavoro sinergico con la Regione Campania e gli enti territoriali per essere pronti all’apertura dell’aeroporto. “L’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi diventa ogni giorno una realtà“, ha dichiarato il sindaco, sottolineando il rispetto del cronoprogramma da parte della Gesac, la società di gestione dello scalo.

La decisione di Pontecagnano di assegnare 5 nuove licenze per i taxi riflette l’impegno delle autorità locali nel garantire un servizio efficiente e affidabile per i passeggeri che sceglieranno di utilizzare il nuovo Aeroporto per i loro viaggi.