Comicon 2024, Napoli si prepara ad ospitare la Fiera del Fumetto

Napoli – Via al Comicon 2024, un viaggio nel cuore del fumetto e della Cultura Pop

Via alle XXIV Edizione del Comicon di Napoli, festival internazionale del fumetto. Già Sold-Out le 4 giornate che quest’anno ospiteranno i numerosi padiglioni all’interno dei quali si terranno convegni ed eventi di ogni genere. Con la ventiquattresima edizione in programma da domani, 25 aprile fino a domenica 28 aprile presso la Mostra d’Oltremare, il festival si prepara a offrire un cartellone ricchissimo, con oltre 560 eventi e più di 450 ospiti provenienti da tre continenti. L’obiettivo è quello di stabilire nuovi record in termini di dimensioni, partecipanti ed esperienze offerte, dopo il successo dello scorso anno che ha visto la presenza di 170.000 visitatori.

XXIV Edizione del Comicon, Topolino e Minnie: foto ricordo ammirando il Golfo di Napoli

Riconfermata la partnership con Disney e con i classici fumetti di Topolino. Per l’occasione, come si legge sulla celebre rivista A6 Fanzine, il grande autore Disney Andrea Castellani ha disegnato la copertina esclusiva del nuovo numero del fumetto, il 3570. La prima parte sarà presto disponibile in edicola, nelle fumetterie e sul sito Panini.it. Lo stesso sarà però disponibile in anteprima al Comicon 2024. Ad impreziosire la nuova uscita del fumetto, ci sarà la già iconica copertina che vede Topolino, Minnie e Pluto immortalati in una classica posa turistica con sullo sfondo il meraviglioso Golfo di Napoli.

XXIV Edizione Comicon 2024, gli ospiti

Tra gli eventi più attesi dal giovane pubblico c’è sicuramente la presentazione delle prime sequenze del film Il segreto di Liberato. Il regista Francesco Lettieri dedica questo lavoro al misterioso cantante napoletano. Gli autori delle sequenze animate, Giuseppe Squillaci e Lrnz, introdurranno il progetto, che combina live action e cartoon, pochi giorni prima dell’uscita nei cinema italiani, fissata per il 9 maggio. Un altro momento da non perdere è l’incontro tra Elodie e Milo Manara, moderato da Valeria Parrella, che si terrà venerdì all’auditorium del teatro Mediterraneo. Sarà poi la volta di Igort, autore di 5 è il numero perfetto, il quale incontrerà studenti e pubblico esterno, inaugurando così la sua carica di maestro per l’edizione di quest’anno. Igort sarà protagonista di due mostre: una personale e un’altra dedicata a cinque giovani autori da lui selezionati; oltre a presentazioni, incontri e molte altre suggestioni.

Il vasto programma del Comicon 2024 prevede anche una serie di ospiti e celebrazioni speciali. Da festeggiare i cinquant’anni del mitico gioco di ruolo Dungeons & Dragons con il game designer Frank Mentzer; poi ancora i vent’anni delle Winx e la presenza del famoso fumettista John Romita Jr., noto per le sue storie su Spider-Man e altri personaggi Marvel.

Una particolare attenzione è rivolta quest’anno alla Corea del Sud, una delle patrie dell’intrattenimento pop globale. Il programma include una serie di attività “K-omicon” e la presenza di una delegazione di Komacon, l’agenzia coreana per la promozione dei fumetti locali. Questo in occasione dei 140 anni dalle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea.

Il Comicon di Napoli è un vero e proprio crocevia globale della cultura del fumetto, di ogni epoca e continente. Con la sua vasta gamma di eventi, ospiti e celebrazioni, continua a confermarsi come uno dei più importanti appuntamenti nel panorama internazionale del fumetto e della cultura Pop. La sua capacità di evolversi e abbracciare nuove tendenze e culture è ciò che lo rende unico e irresistibile per i suoi numerosi fan.

Info sul sito ufficiale Comicon 2024.