Pagani. Per la stagione estiva nuovi spazi verdi per rassegne. Cantieri in Arena Pignataro e via Traversa Taurano

Estate in città a Pagani, l’amministrazione comunale prepara nuovi spazi verdi per allietare la calda stagione. Per i mesi di giugno e luglio, infatti, l’Ente di Palazzo San Carlo lavora verso la conclusione di due opere in Arena Pignataro e via Traversa Taurano per dare una risposta a chi resta in città durante i mesi estivi.

Città vivibili

Salutato il concetto di “villeggiatura”, bisogna ora rendere le città vivibili anche per la stagione estiva. Per realizzare ciò, la maggioranza del sindaco Lello De Prisco ha pensato alla riqualificazione dell’area verde di Arena Pignataro, destinato a diventare nuovo centro della socialità paganese in estate. La progettazione ha dovuto affrontare, in primo luogo, la vicenda legata al sequestro di parte dell’area che era stata affidata a privati e che avevano di fatto compiuto delle opere abusive che hanno non poco bloccato lo sviluppo della zona. Nell’Arena Pignataro, oltre la creazione di un’area verde, sarà prevista una zona fitness e uno spazio dedicato alle attività sociali, anche per colmare l’assenza di spazi dovuti agli attuali lavori del comparto di via Pittoni dove nascerà un centro polivalente.

Lavori di riqualificazione

Al tempo stesso, in via Traversa Taurano è previsto, nel giro delle prossime settimane, l’inizio di altri lavori di riqualificazione di un’area confinante alla costituenda scuola dell’infanzia. L’amministrazione comunale provvederà per l’estate a portare avanti interventi atti a sistemare l’attuale campo di calcetto, provvedendo al recupero anche dell’adiacente spazio verde. Nel dettaglio, si tratta di un altro spazio così messo a disposizione della cittadinanza, per aiutare la popolazione a vivere senza patemi la “bella stagione”, soprattutto in relazione ai tanti giovani che avranno concluso il proprio anno scolastico.

Estate in città

«Negli anni sempre più cittadini paganesi decidono, sia per motivi economici sia per una gestione diverse delle vacanze durante l’anno, di restare nella propria città in estate. Si tratta di un fenomeno che può rappresentare un’occasione per vivere anche in maniera diversa la propria città. Ora speriamo di poter costruire, in collaborazione con privati e associazioni, una buona rassegna di eventi anche nei luoghi che andremo a inaugurare » dice il sindaco De Prisco.

Alfonso Romano