San Marzano Sul Sarno al voto. Trattative riservate e silenzio

Trattative strettamente riservate. Questa la sintesi di quello che sta succedendo a San Marzano sul Sarno a poche settimane dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative del prossimo giugno. A San Marzano sul Sarno si respira un clima di incertezza e attesa. Dopo la defenestrazione di Carmela Zuottolo lo scorso autunno, la corsa per la fascia tricolore è ripartita, ma la situazione rimane avvolta da riserbo e incertezza. Nessun nome sembra ancora emergere con ponderanza e come punto di riferimento per le coalizioni.

L’elenco dei nomi

Diversi nomi, da ex sindaci fino all’attuale sindaca uscente e sfiduciata Carmela Zuottolo, sono stati proposti, ma nessuno ha ancora catturato l’attenzione certa delle coalizioni. Zuottolo, mantenendo uno stretto riserbo sulle sue intenzioni, contribuisce al clima di incertezza che permea la competizione elettorale.

Incontri per chiudere il cerchio

Le varie coalizioni si sono incontrate ripetutamente per cercare di trovare un accordo e individuare candidati capaci di guidare la città per i prossimi cinque anni. Maggiori dettagli emergeranno tra qualche settimana, al momento della presentazione ufficiale delle liste elettorali. Fare nomi in questa fase potrebbe essere un fattore altamente destabilizzante, quindi tutti si schermano dietro un quanto mai opportuno silenzio.

Luciano Verdoliva