Sant’Egidio del Monte Albino. La Regione blocca il forno crematorio. Ok al piano in Consiglio. Soddisfazione per il comitato del “no”

Il consiglio regionale firma la fine del progetto di costruzione del forno crematorio nel cimitero di Sant’Egidio del Monte Albino. L’approvazione del piano regionale dei crematori, avvenuta ieri e in cui non configura la struttura in costruzione nella città dell’agro, rappresenta un’importante vittoria per un pezzo di politica e cittadinanza attiva che in questi anni si era fortemente opposta all’opera. «Una norma attesa dal 2001. Il Movimento 5 Stelle in questi anni ha svolto un ruolo determinante nel promuovere piena consapevolezza su questa questione e nel contrastare progetti che non rispettassero i giusti criteri. Il piano approvato con il nostro voto favorevole non prevede l’installazione di un tempio crematorio a i Sant’Egidio del Monte Albino» ha spiegato nello specifico l’esponente regionale del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano, da sempre vicino al comitato locale che si era costituito per dire no all’opera.

Il piano regionale

Come previsto nel piano regionale, in provincia di Salerno sono previsti non più di tre templi crematori. Due sono già esistenti a Cava de’ Tirreni e Montecorvino Pugliano, mentre il terzo dovrà essere installato «nel territorio comunale del capoluogo o aree limitrofe», come ha fatto sapere Cammarano. Come specificato dal direttore generale della Direzione per la Tutela della Salute, sarà installato «nel vasto territorio a sud di Salerno».

Il silenzio di La Mura

Una votazione, quella avvenuta ieri in consiglio regionale, che registra al tempo stesso anche l’astensione dell’ex sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino, Nunzio Carpentieri, con l’esponente di Fratelli d’Italia che ha preferito non esprimersi dopo aver difeso l’opera in questi anni. Molto cauto anche l’attuale primo cittadino sangiliano, Antonio La Mura, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla vicenda, con tutto ciò che adesso ne conseguirà per l’Ente comunale e l’opera in sé.

Volontà popolare

Si afferma quindi una vittoria popolare costruita attraverso convegni, iniziative di critica ma anche di alleanze e referendum. In primo luogo non bisogna dimenticare anche il ruolo strategico della vicina amministrazione comunale di Pagani, che si è sin da subito opposta al forno crematorio vista la vicinanza del cimitero di Sant’Egidio del Monte Albino al territorio liguorino. Un movimento che ha prodotto anche un referendum dall’esito schiacciante, con una vittoria del fronte del “no” che ha rappresentato l’ennesimo colpo ai lavori.

«Siamo pervasi dalla felicità. Ci abbiamo creduto fino in fondo dal primo momento e con strumenti democratici e grazie alla volontà popolare siamo stati ascoltati. L’opera non è mai stata inclusa nel piano e rimarrà così come sancito dal documento deliberato. Si è salvato il futuro di una comunità che avrebbe avuto un impianto gestito senza orari, con un enorme impatto ambientale e in un territorio dove muoiono circa 30 persone l’anno e meno di un terzo scelgono la cremazione» ha detto Anna Pia Strianese, ex consigliera comunale di opposizione e tra le persone più attive all’interno del comitato “No forno”.

