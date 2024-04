Scafati. Una larga intesa per il recupero del Polverificio Borbonico. Sinergia Soprintendenza e Parco Archeologico di Pompei

In attesa della riqualificazione dell’ex Polverificio Borbonico è stato firmato un protocollo per la rigenerazione del luogo simbolo di Scafati. Sulla struttura di via Pasquale Vitiello, infatti, l’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti ha ripreso il progetto lasciato durante il suo mandato per rendere sempre più forte il legame tra Scafati e Pompei.

Struttura da recuperare

Il Polverificio Borbonico nell’ultimo anno e mezzo è stato, dopo alcune iniziative promosse dall’ex amministrazione comunale di Cristoforo Salvati, completamente devastato dalla mancanza di interventi di ristrutturazione e da continui episodi di vandalismo. Il sindaco Aliberti, sin dal suo insediamento, ha sempre giudicato la situazione grave, auspicando verso un recupero legato alla Soprintendenza di Salerno e al rapporto con il Parco Archeologico di Pompei, che proprio al di là dello storico cancello della struttura ha dato vita negli ultimi anni a un percorso storico – naturalistico. Per compiere ciò è iniziata un’interlocuzione, che arriva ora a toccare un nuovo capitolo.

L’area del degrado

L’area intorno all’ex Polverificio Borbonico vive infatti una serie di problematiche urbanistiche non di poco conto, dalla viabilità fino alla mancanza di parcheggio e l’esistenza nelle vicinanze di tante aree abbandonate, da ex opifici e strutture abbandonate diventate in più occasioni luoghi di bivacco. A queste e altre problematiche l’amministrazione comunale è intenzionata a dare una soluzione programmatica, dando principale protagonismo alle intuizioni degli enti culturali in vista dello sviluppo dell’ex Polverificio Borbonico. «Abbiamo avviato da subito un dialogo anche con la Soprintendenza per i Beni Culturali e il Parco Archeologico di Pompei, rendendoci disponibili ad autorizzare eventuali varianti utili a realizzare infrastrutture che possano ricreare quel collegamento Scafati-Pompei che parte dalla Villa comunale e arriva fino agli attuali Scavi. Questo vogliamo farlo anche alla luce dei fondi che il ministero della Cultura ha messo a disposizione», ha affermato il sindaco Aliberti.

In particolare, infatti, si sta ridando vita a un tratto di strada fondamentale per collegare via Diaz a Pompei, oltre a una riqualificazione interna dell’ex Polverificio Borbonico.

Alfonso Romano