Campania da record. Oltre 600mila turisti tra 25 aprile e 1 maggio

L’Aeroporto di Capodichino è affollato fin dalle prime ore del mattino in previsione dei 350 mila passeggeri che transiteranno per lo scalo napoletano tra il 25 aprile e il 1° maggio. La città si è preparata per l’arrivo massiccio di turisti, potenziando i trasporti pubblici e i controlli delle forze dell’ordine, e istituendo tutor e infopoint per assistere i visitatori e installando numerosi bagni chimici.

In occasione del ponte del 25 aprile e del 1° maggio, Napoli si prepara ad accogliere una nuova ondata di turisti. Il Comune ha potenziato alcuni dei principali servizi per migliorare l’accoglienza, i trasporti e la sicurezza in città. Tra il 24 aprile e il 5 maggio, ci saranno tutor in servizio tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, con un incremento di 6 unità, per un totale di 20. Alcune di queste unità saranno dislocate presso la Stazione Centrale in piazza Garibaldi, e altre in via Duomo e Monte Echia.

Inoltre, saranno operativi quattro infopoint tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00, situati al molo Angioino, in piazza del Gesù, in via Cesario Console e in via Morghen. Saranno disponibili anche 7 bagni chimici mobili e 8 bagni fissi in piazza Trieste e Trento, aperti dalle 10:00 alle 19:00, con orario esteso fino all’1:00 in piazza del Gesù.