L’angrese Carmen Stile madrina in Cina del varo della Nave MSC SUJIN

Nel maestoso cantiere navale di Fuzhou, Fujian, in Cina, il varo della nave container MSC SUJIN. Alla cerimonia del varo si è distinta con grazia e determinazione la giovane ufficiale di marina Carmen Stile, vanto per la comunità angrese. A poco più di vent’anni, Carmen ha già una carriera marittima di tutto rispetto, navigando sia sui mercantili che sulle grandi navi da crociera. La sua presenza come madrina del varo ha aggiunto un tocco speciale a questo evento, incarnando lo spirito intraprendente e la dedizione che la caratterizzano per tenacia.

Determinazione e tenacia

Il varo di una nave non è solo una formalità; è un tributo al duro lavoro di coloro che trasformano i progetti in realtà, dai progettisti agli armatori. E la partecipazione di Carmen Stile ha reso questo momento ancora più significativo, dimostrando la sua determinazione e la sua passione per il mare. Nata e cresciuta ad Angri, Carmen ha coltivato la sua passione per la navigazione fin da giovane. Con impegno e sacrificio, ha guadagnato il rispetto di colleghi e l’ammirazione dei suoi concittadini. La sua storia è un esempio tangibile di come la perseveranza possa portare a mete inimmaginabili.

Carmen è quindi un simbolo di speranza e ispirazione per le giovani generazioni. La sua storia dimostra che non ci sono limiti quando si tratta di perseguire i propri sogni, un tributo alla perseveranza umana e alla determinazione di superare ogni ostacolo.

Natalia Pepe