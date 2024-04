Nocera Inferiore in piazza per dire “No” all’autonomia differenziata

Gli studenti e i cittadini nocerini scendono in piazza per dire "No" all'autonomia differenziata. Il commento in diretta

Nocera Inferiore – Nella mattinata in cui si celebra la Festa della Liberazione, i nocerini scendono in piazza per gridare a gran voce il loro “No” all’autonomia differenziata.

“Partigiani della Costituzione, per l’Italia una e solidale, contro gli egoismi regionali“.

Recita così uno dei tanti striscioni tenuti in alto da decine di studenti e insegnanti che questa mattina si sono dati appuntamento davanti agli ingressi del Comune, in piazza Armando Diaz.

Lo spettacolo che ci siamo trovati davanti noi di Agro24 è stato quello di un gruppo compatto che, nel giorno in cui si celebra la libertà in ogni sua forma, ha voluto protestare in favore dell’Italia unita in ogni senso e forma. Gli studenti dell’Agro Nocerino, accompagnati dai loro insegnanti e da numerosi cittadini, continuano così la loro lotta contro le proposte del governo riguardanti l’autonomia differenziata, che potrebbe, secondo il loro giudizio, tagli irreparabili alla sanità pubblica e all’istruzione.

Foto: Maria Teresa Baselice