Scafati. Sub ambito distrettuale, il Tar boccia il Comune. La controproposta sulla gestione avanzata da Aliberti è stata respinta

Costituzione del Sub Ambito Distrettuale “Agro Settentrionale”, il Comune di Scafati bocciato dai giudici del Tar. Il sindaco Pasquale Aliberti, infatti, si era opposto alla scelta della modalità di gestione del servizio di igiene urbana nel bacino che comprende anche i comuni di Angri, Pagani, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara, ma il Tribunale amministrativo regionale ha bocciato le aspirazioni scafatesi per mancanza di una contro proposta nel merito. L’Ente di Palazzo Mayer, dunque, perde un’altra battaglia giudiziaria, stavolta sul tema della gestione dei rifiuti.

L’opposizione alla deliberazione del Consiglio dell’Ente

L’amministrazione comunale si era infatti opposta alla deliberazione del Consiglio dell’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che prevedeva di fatto sui territori di Scafati, Angri, Pagani, Sant’Egidio del Monte Albino e Corbara la costituzione di una sorta di consorzio che provvedesse al servizio, sostituendo così privati e società partecipate comunali.

Una scelta controversa

Una scelta in antitesi con la storia recente, che aveva visto l’ex sindaco Cristoforo Salvati favorevole all’idea soprattutto vista la garanzia del passaggio di cantiere e quindi la difesa dei posti di lavoro. Aliberti, una volta pubblicata la delibera, ha deciso così di fare ricorso al Tar nella speranza di poter “fuoriuscire” dal ragionamento del nuovo consorzio, mantenendo il servizio attraverso la propria società partecipata Acse o al massimo con la creazione di una nuova società insieme al Comune di Angri, non costituitosi in giudizio.

Le ragioni dell’ente scafatese

In particolare i legali di Palazzo Mayer hanno provato a far valere le proprie ragioni avvalendosi della possibilità di presentare una forma di gestione di servizi diversa se proviene da amministrazioni comunali che rappresentano la maggioranza della popolazione del Sad. Formulazione però fallace, visto non è mai stata proposta una diversa forma di gestione dei servizi con un’apposita relazione, rimanendo il tutto unicamente frutto di ipotesi e visione politica. Per questo motivo il ricorso presentato dal Comune non è stato accolto dai giudici amministrativi della sezione distaccata di Salerno.

Alfonso Romano