Comicon 2024, stand multati: trovati 83 lavoratori in nero

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noto oggi di aver scoperto 83 lavoratori in nero impiegati nell’allestimento dei padiglioni del salone del fumetto Comicon 2024, presso la Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta. Il controllo è avvenuto il 24 aprile, alla vigilia dell’inaugurazione della manifestazione, e ha evidenziato “numerose criticità sia in chiave occupazionale che di sicurezza”. L’operazione, coordinata dal direttore della Direzione Interregionale del Lavoro del Sud Italia, Giuseppe Patania, e dal direttore dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cantisano, ha coinvolto oltre 100 ispettori e carabinieri del Nucleo Tutela del Lavoro, che hanno verificato 105 aziende e 380 posizioni lavorative.

Durante l’ispezione sono emersi 83 casi di lavoro in nero, senza alcuna tutela normativa né assicurativa. Sono stati adottati 22 provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali per il superamento della soglia del 10% di lavoro nero. Numerose sono state anche le prescrizioni riguardanti la sicurezza degli stand, con sanzioni amministrative comminate per oltre 200.000 euro e sanzioni per violazioni in materia di sicurezza per oltre 60.000 euro, comunicate all’autorità giudiziaria. L’operazione ha permesso di mettere in regola tutti i lavoratori senza contratto e di garantire una adeguata tutela contro gli infortuni sul lavoro. Giuseppe Patania ha sottolineato la soddisfazione per l’esito dell’operazione, resa possibile dall’incremento dell’organico ispettivo, mentre Giuseppe Cantisano ha evidenziato l’importanza dell’attività di intelligence per individuare le fasi e i tempi di allestimento dei padiglioni.