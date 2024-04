Emergenza rifiuti ad Angri: dai cumuli è invasione dei ratti

Angri: all’emergenza rifiuti si aggiunge anche l’invasione dei ratti nel centro cittadino. Una situazione, che sembra essersi intensificata negli ultimi tempi, e che richiede un’azione urgente e coordinata da parte dell’Amministrazione di Cosimo Ferraioli alle prese con le “zoccole”.

Cumuli disseminati ovunque

I cumuli di spazzatura che si accumulano per le strade sopratutto durante i fine settimana è diventata una maleodorante caratteristica dello scenario urbano. Si ipotizza che dietro a questa situazione ci sia una strategia discutibile da parte dell’azienda responsabile della raccolta rifiuti Angri Eco Servizi, che potrebbe voler aumentare le percentuali di raccolta differenziata attraverso un meccanismo ambiguo legato al conferimento e alla raccolta della frazione secca che viene lasciata in strada nei week end e nei giorni di raccolta dell’umido. Una situazione che ha portato non solo a una maggiore frustrazione tra i cittadini, ma ha anche creato un ambiente fertile per l’insorgere di problemi sanitari, come, appunto, l’invasione dei ratti.

L’avvistamento

I grossi roditori hanno cominciato aggirarsi nei luoghi più frequentati della città, come la villa comunale e via Nazionale, dove il fenomeno del conferimento del sacchetto selvaggio è particolarmente diffuso. Il fatto che la raccolta differenziata sembri essere saltata proprio in queste aree ha contribuito ad alimentare ulteriormente questo problema. Nonostante i tentativi dell’amministrazione, e dell’assessore Salvatore Mercurio di arginare la situazione, l’invasione dei ratti sembra essere già fuori controllo.

La collaborazione

I cittadini sono chiamati a collaborare attivamente al corretto conferimento, adottando comportamenti responsabili nel deposito dei rifiuti e segnalando tempestivamente eventuali abusi. Soltanto attraverso uno sforzo collettivo e una gestione oculata e responsabile del conferimento sarà possibile superare questa difficile situazione che oggi comunque si presenta di difficile risoluzione.