Pagani. Rifiuti: Sam in crisi, la preoccupazione dei sindacati che scrivono ai vertici dell’Ente d’Ambito: «Bisogna tutelare i posti di lavoro»

Preoccupati per il futuro della società partecipata Sam, i sindacati chiedono con urgenza un incontro con l’Ente D’Ambito provinciale. Dopo le dimissioni del direttore Ettore Rolando De Vivo, le organizzazioni a tutela dei lavoratori chiedono di ragionare con l’ente che, attraverso i Sad, gestirà il servizio di raccolta rifiuti a Pagani.

Cgil, Cisl, Fial Ambiente e Servizi hanno inviato una nota scritta indirizzata al presidente Giovanni Coscia e al direttore generale Bruno Di Nesta per chiedere un tavolo di confronto sul passaggio destinato ad avviarsi prossimi mesi. Una interlocuzione che nasce dall’attuale condizioni del servizio nel territorio paganese, come sottolineato dai sindacalisti Antonio Capezzuto, Massimo Stanzione e Domenico Merolla, che denunciano un «gravissimo percorso di crisi che investe ormai da tempo l’Azienda Speciale “Sam” del Comune di Pagani».

Il “Sad Agro Settentrionale”

Una speranza potrebbe arrivare dalla costituzione del “Sad Agro Settentrionale”, che sostituirà di fatto la Sam, rappresentando «la sola ed unica possibilità “reale” per la salvaguardia dei livelli occupazionali e retributivi delle maestranze attualmente impegnate sia nel settore dell’igiene urbana che in quello dei servizi». Una valutazione importante questa, anche in linea con la prospettiva politica dell’amministrazione comunale paganese del sindaco Lello De Prisco, che più volte aveva indicato la costituzione del Sad insieme ai comuni di Angri, Scafati, Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino come soluzione per migliorare il servizio di raccolta rifiuti in città tutelando i posti di lavori attualmente nel cantiere dell’ex Aspa.

Dinamiche da chiarire

Una dinamica però da chiarire secondo le organizzazioni sindacali, anche viste le notizie arrivate nelle ultime ore, una su tutte le prossime dimissioni del direttore Sam De Vivo. Per i sindacalisti sarà fondamentale riuscire a intessere un buon rapporto tra Eda, Comune di Pagani e rappresentanti dei lavoratori per arrivare al passaggio al Sad evitando ulteriori crisi all’interno della partecipata. Da qui la richiesta di Capezzuto, Stanzione e Merolla di «convocare un tavolo di confronto “monotematico” sul grave stato di crisi societaria dell’Azienda Speciale “Sam”, considerato la sicura ricaduta in termini di crisi occupazionale e retributiva».

Alfonso Romano