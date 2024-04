Panico a Sant’Antonio Abate, minaccia di suicidarsi e di far esplodere casa

Ha aperto la valvola di una bombola di gas, tenendo un accendino in mano, minacciando di suicidarsi e far esplodere l'intera abitazione.

Questa mattina a Sant’Antonio Abate, nella provincia di Napoli, si è verificata una situazione di grande paura. Un uomo di 41 anni, con probabili disturbi psichici, aggravati verosimilmente dall’abuso di droghe e alcool, si è barricato nel seminterrato di un edificio in via Casa Varone 166. Si trovava in piedi sul letto, con in mano un accendino e la valvola aperta di una bombola di gas, minacciando di far esplodere l’intera abitazione e di togliersi la vita. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia sono intervenuti dopo la segnalazione dei residenti.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno osservato la scena attraverso le grate di una piccola finestra. L’odore di gas era intenso e il pericolo immediato. Data la vicinanza di molte altre abitazioni, i carabinieri hanno deciso di agire prontamente: sono entrati nel locale, hanno immobilizzato l’uomo e chiuso la valvola della bombola del gas.

Successivamente, il 41enne è stato soccorso e sedato dal personale del 118 e trasferito all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Fortunatamente, si trova in condizioni stabili e non è in pericolo di vita.

