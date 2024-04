Lavori per la messa in sicurezza di Via Diaz e del tratto ancora dissestato di Via Zeccagnuolo, nella frazione di Casatori

San Valentino Torio. Strade ancora più sicure a Casatori

Lunedì scorso sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza di Via Diaz e del tratto ancora dissestato di Via Zeccagnuolo, nella frazione di Casatori. Dopo la realizzazione delle reti fognarie e il potenziamento delle infrastrutture elettriche, sono ripresi i lavori per la sistemazione di queste importanti arterie cittadine, resi necessari soprattutto dopo alcuni giorni di pioggia intensa. Con l’impegno dell’Amministrazione del sindaco Michele Strianese e l’attenzione alla sicurezza delle infrastrutture, la comunità di Casatori può contare su strade sicure e affidabili per il loro quotidiano.

I lavori

La procedura prevedono la fresatura del vecchio manto stradale, l’applicazione del binder, la posa del nuovo tappetino asfaltico e infine la segnaletica orizzontale. Una volta completata l’infrastrutturazione, queste arterie saranno completamente sicure per i residenti e la mobilità locale.

Opera in corso

“Ieri notte abbiamo completato l’ultimo tratto di Via Zeccagnuolo e Via Diaz con l’asfaltatura”, ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco Rosanna Ruggiero, “e stamattina siamo già al lavoro per realizzare la segnaletica orizzontale” conclude.

Natalia Pepe