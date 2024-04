Calcio, Serie A: Salernitana, ufficiale la retrocessione in Serie B

Da tempo si respirava nell’aria, ma nell’anticipo di ieri è giunta la sentenza definitiva: la Salernitana, nella sua terza stagione in massima serie, è retrocessa in Serie B con quattro turni ancora da giocare nel campionato. La squadra granata ha pagato una stagione condizionata da questioni extracampo, in particolare legate al caso Dia, unite a prestazioni nettamente al di sotto delle aspettative e a periodi di sfortuna.

Niente è andato per il verso giusto e il risultato è amaro sia per l’ambiente che per i giocatori. Nella 34ª giornata, l’ennesima sconfitta: un chiaro 3-0 subito contro il Frosinone. Al termine della partita, il mister Colantuono ha parlato in conferenza stampa: “Questo verdetto era solo rimandato, era davvero difficile evitarlo. Il campionato però deve continuare: continuiamo a giocare, la cosa importante è che la società è di alto livello e soprattutto c’è una tifoseria di categoria. Si può assolutamente ripartire perché le basi ci sono”.