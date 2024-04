Meteo Campania, temperature in aumento: ecco fino a quando

La stabilità non durerà a lungo: da martedì 30 aprile, una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali previsti per mercoledì 1° maggio.

Il fine settimana in Campania si prospetta soleggiato, con temperature in aumento. Dopo i giorni di pioggia e nuvole, il cielo si libererà e il sole sarà protagonista, offrendo giornate perfette per escursioni o relax in spiaggia. Sabato 27 aprile, le temperature saliranno ovunque, con massime intorno ai 28 gradi. È importante prestare attenzione all’indice UV elevato tra le 11 e le 15, quindi è consigliabile limitare l’esposizione al sole, indossare abiti protettivi e usare creme solari con alto fattore di protezione.

Domenica 28 aprile, le temperature si avvicineranno ai 30 gradi, con picchi di 8.6 per l’indice UV. Questo clima piacevole si estenderà anche nel resto d’Italia, con un’anticipazione dell’estate e temperature fino a 28-30 gradi nelle zone interne del Centro-Sud lunedì 29 aprile. Tuttavia, la stabilità non durerà a lungo: da martedì 30 aprile, una perturbazione atlantica porterà piogge e temporali previsti per mercoledì 1° maggio.