Per una città a misura di ragazzi: discorso del Vescovo alla Diocesi Nocera-Sarno

Il 30 aprile di ogni anno, la città di Nocera Inferiore si prepara ad accogliere il Discorso alla Città pronunciato dal vescovo mons. Giuseppe Giudice. Quest’anno, il tema scelto è Per una città a misura di ragazzi, un invito alla riflessione su come rendere l’ambiente urbano più adatto e accogliente per i giovani.

Il passo biblico su cui si basa la riflessione, tratto dal libro di Samuele, richiama l’attenzione sulla figura del più piccolo, colui che viene spesso trascurato o sottovalutato ma che, proprio per questo, ha un valore speciale e un potenziale unico. Questo concetto si applica alla città, che deve essere inclusiva e accogliente per tutti, compresi i più giovani.

Il vescovo Giudice sottolinea l’importanza di considerare la diversità e le sfumature presenti all’interno della città, riconoscendo le molteplici realtà, culture e prospettive che la compongono. La sua visione si estende oltre i confini della Diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, abbracciando l’intero territorio e tutte le sue sfaccettature.

L’invito alle autorità civili e militari del territorio, così come al mondo della scuola, evidenzia l’importanza di coinvolgere tutti gli attori della comunità nella costruzione di una città migliore per i giovani. La presenza della corale “San Biagio” di San Marzano sul Sarno e del coro di voci bianche “In Voices” dell’Istituto comprensivo “De Amicis-Baccelli” di Sarno aggiunge un tocco di musicalità e partecipazione al Discorso.

Il Discorso alla Città 2024 si configura quindi come un momento di riflessione e condivisione, un’occasione per mettere in luce le potenzialità e le sfide della città di Nocera Inferiore e per delineare insieme un futuro più luminoso e inclusivo per tutti i suoi abitanti, in particolare per i giovani che sono il futuro della comunità.