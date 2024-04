Gallipoli-Angri 1-1: non basta Palmieri, grigiorossi vicini ai playout

Gallipoli-Angri 1-1. Allo stadio “Antonio Bianco”, i grigiorossi vengono agguantati nel finale, dividendosi la posta in palio con il Gallipoli. Al goal di Palmieri risponde all’89’ Kapnidis.

Gallipoli-Angri 1-1: la cronaca

Mister Liquidato parte con 10/11 della settimana scorsa, con capitan Longo che parte titolare al centro dell’attacco.

Un primo tempo molto equilibrato quello tra Angri e Gallipoli, con le due squadre che si studiano molto.

La prima occasione è pero’ dell’Angri con un colpo di testa tentato da Poziello, palla che esce pero’ di poco a lato.

La partita cambia totalmente al 25′ quando Munoz (Gallipoli) viene espulso per una gomitata su Schiavino, lasciando così i suoi in 10 uomini.

1º tempo che termina dunque a reti bianche.

Nel secondo tempo mister Liquidato decide subito di fare 2 sostituzioni, lasciano il campo Longo e Fabiano per Palmieri ed Herrera.

Angri che prova ad ingranare con tante occasioni da goal create da Ascione e Palmieri.

Ed è proprio Ciro Palmieri al 62′ a sbloccare la gara, grazie ad un assist di Schiavino che lancia l’esterno grigiorosso in profondità che tira di sinistro sul secondo palo e porta l’Angri in vantaggio.

I grigiorossi continuano ad attaccare e sfiorano anche il raddoppio prima con il neo entrato Giorgio, e poi con Simone Ascione che a tu per tu con l’estremo difensore giallorosso non riesce ad insaccare la rete.

Nel finale il Gallipoli trova il pari sugli sviluppi di un corner, dove Kapnidis, da poco entrato si fa trovare pronto e di testa supera Palladino.

Partita che termina dopo 5 minuti di recupero, con il risultato finale di 1-1.

Angri che dunque resta in zona play-out, e domenica prossima affronterà in uno scontro salvezza il Barletta.

Gallipoli-Angri 1-1: il tabellino

Gallipoli : Dima, Munoz, Scialpi (73′ Kapnidis), Mariano (92′ Zappacosta), Montagnolo (57′ Thiam), Bianco, Benvenga, Trinchera, Donnarumma, Monteleone, Colazzo (57′ Miggiano). A disposizione: De donno, Pissas, Marocco, Bacca, Altamura. ALL: Gaetani Rosario

Angri : Palladino, Picascia, Longo (46′ Palmieri), Schiavino, Allegra (70′ Costanzo), Mettivier, Poziello, Kljajic (92′ Sabatino), Mansour (58′ Giorgio), Fabiano (46′ Herrera), Ascione. A disposizione: Scarpato, Di Mauro, Rosolino, De Marco. ALL: Liquidato Stefano

AMMONITI : Donnarumma (G), Bianco (G), Kljajic (A), Allegra (A)

ESPULSI : Munoz (G)

MARCATORI : Palmieri (A), Kapnidis (G)

RECUPERO: 3′ PT, 5′ ST

ARBITRO: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

ASSISTENTE 1: Bignucolo di Pordenone

ASSISTENTE 2: Lembo di Valdamo

Amato-Bossa

Ufficio Stampa

U.S. Angri 1927