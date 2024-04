Pagani. Anagrafe potenziata con un neo assunto. Si tende a, migliorare i servizi dopo l’acquisizione dell’ex zona contesa

Potenziati gli uffici anagrafe del Comune di Pagani, prevista un’assunzione e l’acquisto di nuovi computer. Strumenti obsoleti e personale ridotto all’osso negli scorsi anni hanno creato situazioni di difficoltà per il settore, che ora potrà contare anche su un nuovo servizio di sicurezza.

Una nuova unità

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello De Prisco ha provveduto ad aggiungere una nuova unità a supporto dell’ufficio Anagrafe, sfruttando il piano assunzioni concluso alla fine dello scorso anno. Una soluzione auspicata dai cittadini, vista anche la situazione straordinaria dettata dalle vicende successive alla sentenza del Consiglio di Stato per l’ex zona contesa di Orta Loreto.

Il passaggio di giurisdizione

Il passaggio di giurisdizione di circa un migliaio di abitanti dal Comune di Sant’Egidio del Monte Albino a quello paganese, infatti, ha comportato un ulteriore aggravio di lavoro per i dipendenti, nonostante il passaggio in automatico di alcuni servizi digitali come lo Spid. Una vicenda che ha finito per appesantire ancora di più la situazione per l’ufficio anagrafe paganese, che sin dall’inizio del mandato del sindaco De Prisco ha sempre rappresentato un problema a cui porre soluzione, tenendo conto anche dello stato di dissesto finanziario. «Sono stati apportati degli accorgimenti che ci auguriamo apporteranno tangibili miglioramenti nel servizi alla città, in particolare per i servizi anagrafici purtroppo sottoposti a lunghi tempi di attesa per il rilascio della carta d’identità», ha detto De Prisco.

Svecchiamento dotazione informatica

L’Ente ha provveduto infatti anche a “svecchiare” il comparto di strumenti a disposizione, dotando l’ufficio di nuovi computer. Inoltre, è partito anche un servizio di sicurezza, al fine di assicurare maggior tranquillità lavorativa ai dipendenti comunali e agli stessi cittadini, tenuto conto anche di episodi di violenza che sono stati segnalati nel tempo e dovuti proprio alle ore di attesa per accedere ai servizi.

Alfonso Romano