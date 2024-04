Scafati. Una cabina di regia per il rilancio dell’area Pip di via Sant’Antonio Abate. Asse tra maggioranza e opposizione

Area Pip di via Sant’Antonio Abate, a Scafati è pronta a partire la cabina di regia insieme a esponenti di maggioranza e opposizione. La decisione è stata presa negli scorsi mesi in assise, con una partecipazione anche delle minoranze che riuscirono a ritagliarsi uno spazio per un controllo tecnico e politico verso l’insediamento di un’opera attesa da ormai decenni. La giunta comunale, dunque, ha deliberato negli ultimi giorni un atto volto a istituire una cabina di regia che possa discutere e risolvere i diversi problemi organizzativi per la conclusione del procedimento ripreso dalla Commissione straordinaria a inizio maggio del 2019.

L’area Pip

Negli ultimi cinque anni, l’area Pip di Scafati è stata investita da importanti passi in avanti, con finanziamenti garantiti dall’ex amministrazione del sindaco Cristoforo Salvati che ha provveduto anche a inaugurare i lavori. Si segnala però come «il responsabile del IV Settore, nell’ambito dei Servizi di competenza, ha individuato uno specifico Servizio di attuazione del Pip, composto da due figure tecniche ma carente per gli aspetti giuridici e amministrativi» comportando quindi una situazione di rischio per l’ente dato che «l’attuale dotazione del servizio Pip in termini di risorse umane è già oberato rispetto agli obiettivi assegnati e quindi impossibilitato a portare avanti tutte le problematiche connesse e in particolare quella legata al contenzioso, nei tempi dettati dall’amministrazione».

La strategia

Per ovviare a queste problematiche organizzative l’amministrazione comunale del sindaco Pasquale Aliberti ha così immaginato la costruzione di una cabina di regia formata da tecnici, scelta rovesciata in consiglio comunale dalle minoranze che aggiunsero alla parte tecnica anche una rappresentanza politica formata dal primo cittadino, o suo delegato, due consiglieri di maggioranza e due consiglieri di opposizione.

Un “occhio” amministrativo in più per attivare prontamente anche nuovi dispositivi a difesa della conclusione dell’opera, come spiegato anche dal presidente della commissione Urbanistica, Gennaro Avagnano. «È una risposta necessaria alla città, agli imprenditori, alla forza lavoro e ben venga l’istituzione di una cabina di regia che possa favorire tutto ciò», ha detto Avagnano.

Alfonso Romano