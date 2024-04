Auto danneggiate fuori dallo stadio, si indaga nel napoletano

La comunità locale esprime sdegno e indignazione per questi atti di vandalismo, che non solo danneggiano il patrimonio privato, ma minano anche il senso di sicurezza dei cittadini

Torre Del Greco – Nella zona di Viale d’Ungheria, gran parte delle automobili parcheggiate nei pressi dello stadio Liguori è stata colpita da forti atti vandalici. Dopo il primo sconforto, i proprietari si sono mossi prontamente per presentare denuncia presso le autorità competenti.

Non si tratta però dell’unico episodio di vandalismo verificatosi nella zona. Sempre nel corso della mattinata di domenica, un gruppo di vandali ha preso di mira un bus dell’Eav nella vicina area di corso Vittorio Emanuele. Dopo aver fatto fermare l’autista, i responsabili hanno danneggiato i finestrini del mezzo. C’è dunque la possibilità che i due episodi siano collegati; anche se le indagini sono ancora in corso, non si esclude alcuna pista.

La comunità locale esprime sdegno e indignazione per questi atti di vandalismo, che non solo danneggiano il patrimonio privato, ma minano anche il senso di sicurezza dei cittadini. Le autorità sono chiamate a fare luce su questi episodi e ad adottare misure per prevenire simili atti in futuro, garantendo la tutela dei beni e della tranquillità pubblica.