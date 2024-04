Nocera Superiore – Il “Percorso della Salute”, importante risorsa per il benessere e l’attività fisica dei cittadini, si trova in uno stato di degrado preoccupante. Se ne era discusso anche qualche giorno fa, in merito alla denuncia da parte di Nocera In Azione.

Questa situazione ha attirato, mesi fa, anche l’attenzione del dott. Gennaro D’Acunzi, candidato sindaco per la città di Nocera Superiore, che ha incluso il rifacimento e la messa in sicurezza del percorso naturalistico nel suo programma politico.

L’idea del dott. D’Acunzi, che prevede anche l’affidamento a forze associative per la manutenzione, si inserisce in un contesto più ampio di interventi volti a promuovere la sostenibilità, migliorare la mobilità urbana, valorizzare gli scavi archeologici e rilanciare il commercio locale.

La denuncia di Nocera In Azione ha contribuito a mettere in luce la situazione critica del “Percorso della Salute”, ma solo grazie alle proposte concrete e agli impegni politici degli amministratori locali, si potrà davvero giungere ad una conclusione positiva per lo spazio naturale che si trova al confine tra le due Nocera.