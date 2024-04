Sarno. L’ospedale “Martiri di Villa Malta” nel mirino del ministero. Il dicastero della Salute pressa la Regione dopo una denuncia

Crisi del presidio ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno, il caso finisce nel mirino anche sulle scrivanie dei funzionari del ministero della Salute.

La denuncia

Negli ultimi giorni è pervenuta a Roma una lettera firmata da alcuni cittadini, in primis dal prossimo candidato sindaco Vincenzo Sirica, in cui venivano segnalate importanti criticità organizzative con ripercussioni evidenti nei confronti dell’utenza, il Ministero guidato da Orazio Schillaci adesso vuole avere una risposta dalla Regione Campania.

I momenti critici

Le immagini negli scorsi mesi di persone bloccate in sala d’attesa, con barelle e non solo utilizzati come letti, hanno scosso non poco l’opinione pubblica, che attraverso gli esponenti della politica locale cercano ora di avere chiarimenti e prospettive per il futuro del servizio.

Riduzioni di prestazioni

Nello specifico, si pone in risalto «la riduzione delle prestazioni offerte, determinato dalla chiusura di alcuni reparti, e dall’insufficienza del personale sanitario presso il Pronto soccorso». Una situazione su cui i funzionari ministeriali sono decisi ad avere informazioni, scrivendo così al direttore generale per la tutela della salute e il coordinamento del Servizio sanitario in Regione affinché possa esserci una verifica delle cose con tanto di riscontro nei confronti del Ministero.

Alfonso Romano