Angri. Bilancio in aula con riflessioni sulla sua gestione (video)

Consiglieri comunali riuniti in aula per discutere diversi punti all’ordine del giorno. E tra defezioni delle opposizioni con l’assenza del gruppo Milo diversi punti all’ordine del giorno sono stati discussi e approvati. Approvate le aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per il 2024 e il controllo delle aree destinate alla residenza e alle attività produttive.

Il bilancio

Approvazione anche del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026. Spazio anche per l’approvazione del tratto del terzo tronco della Strada Statale 268 del Vesuvio, inclusa la proposta di acquisizione di questo al patrimonio comunale. Approvata anche l’acquisizione di un impianto sportivo polifunzionale per ampliare le opportunità nel settore dello sport e del tempo libero. Tuttavia, il punto più rilevante è stato l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026, con un’attenzione particolare alla gestione finanziaria del Comune tra le mille difficoltà come hanno sottolineato il primo cittadino Cosimo Ferraioli e il consigliere comunale di fratelli D’Italia Vincenzo Ferrara.

Il servizio è di Luciano Verdoliva