Calendario scolastico 2024/2025: ecco le date

Si avvicina la conclusione dell’anno scolastico attuale, ma l’attenzione si rivolge già al futuro: è stato ufficializzato il calendario per l’anno 2024/2025 in Campania. La decisione è stata presa durante la seduta della Giunta Regionale dello scorso 23 aprile, delineando una pianificazione precisa per il prossimo anno accademico.

Secondo quanto stabilito nella delibera approvata, le scuole in Campania apriranno il 12 settembre 2024 e chiuderanno il 7 giugno 2025 per la scuola primaria e secondaria, mentre per la scuola dell’infanzia la chiusura è fissata al 30 giugno 2025.

La delibera include anche disposizioni sulle sospensioni delle lezioni, legate alle festività nazionali stabilite dalla normativa statale. Nonostante ciò, il totale dei giorni di lezione rimarrà costante, compensando le pause previste. Il numero complessivo di giorni di lezione, al netto delle sospensioni, sarà di 203 per la scuola primaria e secondaria, riducendosi di una unità in caso la ricorrenza del Santo Patrono cada durante il periodo di attività didattica.

L’approvazione del calendario scolastico è cruciale per la programmazione delle attività didattiche, consentendo agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico di pianificare in anticipo le proprie attività. La definizione precisa delle date di inizio e fine dell’anno scolastico, insieme alle disposizioni sulle sospensioni, fornisce una guida chiara per l’organizzazione delle attività educative e delle pause necessarie.