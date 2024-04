Energie per il Sarno, interventi sulla rete fognaria a Scafati

A Scafati, si è tenuto un incontro per discutere gli interventi sulla rete idrica e fognaria nell’ambito del programma Energie per il Sarno, che coinvolge la Regione Campania, l’Ente Idrico Campano e Gori. Sono in corso importanti lavori per potenziare il servizio fognario e depurativo, nonché per il risanamento di fiumi e canali nel territorio comunale di Scafati. Gli interventi attuali mirano a completare la rete fognaria per eliminare gli scarichi in ambiente e inviare i reflui all’impianto di depurazione locale, con particolare attenzione alla risoluzione delle problematiche di allagamento in zona centrale durante eventi piovosi.

Inoltre, sono stati compiuti sforzi significativi per bonificare il canale San Tommaso, grazie alla collaborazione tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano. Questi interventi consentono il trattamento dei reflui di circa 55.000 abitanti all’impianto di depurazione di Scafati, gestito da Gori. Gori è anche coinvolto in un piano di interventi per ottimizzare la depurazione in ottica di economia circolare e per migliorare la rete idrica comunale.

A Scafati, si prevede di recuperare 640.000 metri cubi annui di acqua tramite interventi di digitalizzazione e di suddividere la rete in 23 distretti per ridurre l’impatto in caso di manutenzione o guasti.

Fonte: ANSA