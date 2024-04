Pagani. AMA: una nuova associazione per i commercianti

Nasce ufficialmente una nuova associazione dei commercianti a Pagani. L’Ama, questo il nome della nuova realtà fissa gli obiettivi del rilancio del comparto in città. All’Auditorium Sant’Alfonso, domenica sera, è stato presentato il nuovo progetto che vede in prima linea il neo presidente Costantino Napodano. Un’iniziativa che ha trovato pure il plauso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Lello De Prisco.

Strategie comuni

Riuscire con strategie comuni ad affermare le ambizioni di una categoria, quella dei commercianti, che vuole crescere in una città che presenta, nonostante l’emergenza Covid-19 e le varie crisi economiche, ancora tante possibilità economiche: questo l’obiettivo rilanciato dalla nuova associazione, che con Ama ha l’ambizione di rappresentare abitanti, mercanti e artigiani.

Il progetto

Il progetto, ideato nelle sue linee guida grafiche e non solo da Gaetano Parascandolo, vuole rappresentare in primo luogo un contenitore di commercianti e liberi professionisti di tutto il territorio paganese al fine di sviluppare nuove iniziative commerciali e un’identità economica ben precisa, capace di dare vita anche idee e proposte alternative. «Per tanti anni siamo stati soli, non uniti, così un giorno ho deciso di mettere insieme le strade di Pagani e i suoi commercianti per diventare un’unica forza – ha detto Napodano – . L’obiettivo è portare crescita a 360° alla città, consapevoli che se faremo ciò ne gioveremo anche noi in senso economico. Vogliamo essere un punto di riferimento non solo per i commercianti, ma per tutti i cittadini».

Il placet dell’Amministrazione De Prisco

Un’associazione “benedetta” anche dall’amministrazione comunale e, in particolare, dal sindaco Lello De Prisco. «C’era bisogno di avere un luogo dove le realtà commerciali paganesi possano incontrarsi per promuovere iniziative e punti di vista, per un’amministrazione questo è molto importante – ha affermato il primo cittadino, presente domenica sera alla prima uscita pubblica dei componenti dell’associazione – . Spesso, da inizio mandato, avrei voluto confrontarmi con tutti i commercianti della città, e per quanto ci possa esser più o meno riuscito sono sicuro che la costituzione di questa associazione gioverà alla creazione di un dibattito pubblico sano per la crescita della comunità di Pagani».

Alfonso Romano