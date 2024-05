Gambino, vola verso le elezioni Europee: un’opportunità per l’Agro Nocerino Sarnese

Le prossime elezioni europee del 9 Giugno portano una novità significativa: l’ex sindaco di Pagani, e già Consigliere Regionale, Alberico Gambino, figura di spicco nell’ambito politico regionale, annuncia di essere candidato. La sua nomina è stata oggetto di discussione già da diverso tempo, alimentata dalla sua esperienza e dalla sua profonda conoscenza delle problematiche campane e quelle legate all’Agro Nocerino Sarnese.

Fedele del Vice Ministro Cirielli

Alberico Gambino, attualmente membro dello staff del Vice Ministro Edmondo Cirielli e Coordinatore Provinciale del partito di Giorgia Meloni, è indicato come candidato alle elezioni europee. La sua presenza nel panorama politico locale e nazionale lo rende un candidato di rilievo, capace di rappresentare al meglio gli interessi dell’Agro Nocerino Sarnese e delle regioni circostanti in ambito europeo.

L’impegno

La sua dichiarazione pubblica sul social Facebook, in cui Gambino afferma di essere pronto ad assumere l’impegno di rappresentare l’Italia in Europa, ha subito suscitato interesse e aspettative. La sua determinazione nel voler onorare le aspettative del Partito e della comunità dimostra la sua volontà di mettere a disposizione le proprie competenze per il bene del Paese. “Portiamo insieme i valori del Sud in Europa intraprendendo con entusiasmo questa determinante battaglia” afferma nel suo social post.

Aspettative

Non è la prima volta che il nome di Alberico Gambino viene associato a una candidatura elettorale di rilievo. Già nell’agosto del 2022, era stato considerato tra i possibili candidati alle elezioni politiche. Il suo senso di appartenenza, la sua presenza costante nell’ambiente politico e la sua reputazione consolidata lo rendono una figura di spicco con il potenziale per giocare un ruolo significativo anche a livello europeo.

L’opportunità

Le elezioni europee del prossimo giugno potrebbero dunque offrire un’opportunità importante per l’Agro Nocerino Sarnese e per l’intera regione campana. La candidatura di Alberico Gambino rappresenta in tale prospettiva un’occasione per far sentire la voce del territorio a livello europeo e per affrontare le sfide e le opportunità che si presentano negli scenari internazionali. La candidatura di Gambino è aggregante e suscita interesse e dibattito nell’Agro Nocerino Sarnese e oltre, non è un candidato di “bandiera” calato dall’alto ma un costante riferimento per il territorio.

Natalia Pepe