Nocera Inferiore. Appello del Vescovo: “Solo città vuote e grigie per i giovani”

Nel suo discorso presso la Cattedrale di Nocera Inferiore per l’apertura del novenario in onore di San Prisco, patrono della diocesi e della città, Monsignor Giuseppe Giudice ha rivolto un appello alle istituzioni e alla comunità affinché si impegnino a creare città più accoglienti e vivibili per i giovani.

Il vescovo Giudice ha sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente ogni cittadino nell’opera di cura e valorizzazione del proprio ambiente urbano.“Che spazio c’è per i bambini, i ragazzi, le famiglie, gli anziani nelle nostre città? Quante barriere culturali bisogna ancora abbattere? Dove sono i luoghi in cui si coltivano le relazioni per crescere in umanità?” dice il vescovo.

Modelli ed esempi

Il Vescovo ha evidenziato la necessità di superare le barriere culturali e di creare spazi dedicati alla crescita e alla socializzazione dei giovani, così come degli anziani e dei più vulnerabili, ricordando anche l’opera di don Enrico Smaldone e la Città dei ragazzi, che il servo di Dio fondò ad Angri. Ha richiamato l’attenzione sulle sfide del consumismo e della mancanza di prospettive per i giovani, esortando a offrire loro sogni anziché illusioni.

Rivedere e rilanciare gli spazi urbani

Monsignor Giudice ha concluso invitando le istituzioni civili e religiose a progettare e ripensare gli spazi urbani per accogliere l’intera esperienza umana, dall’infanzia alla vecchiaia, promuovendo una cultura della solidarietà e dell’inclusione.

Natalia Pepe