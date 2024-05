Pagani. Commercio locale, si anima il dibattito

Polemiche tra i commercianti paganesi dopo la “benedizione” del sindaco Lello De Prisco alla nuova associazione Ama. Il primo cittadino, nella presentazione della neonata realtà, si era detto entusiasta per la presenza di un’associazione ad hoc composta da persone presenti sul territorio.

Parole che hanno fatto storcere il naso a Raffaele Esposito, presidente provinciale della Confesercenti. «Accogliamo con piacere, la nascita di questa nuova associazione. Restiamo però sconcertati dalle dichiarazioni del sindaco, che ha parlato di “un’associazione che rappresenta in toto le realtà commerciali paganesi e con cui è possibile rapportarsi quotidianamente per avere riscontro e supporto nelle decisioni per il bene del commercio”. Lo sconcerto parte dal presupposto che la nostra associazione si è sempre resa disponibile verso questa amministrazione comunali e di quelle precedenti per favorire e contribuire alla ripresa socio economica del territorio paganese».

La replica del sindaco De Prisco

Pronta la replica di De Prisco, che ha provato a minimizzare la polemica: «Di certo la nascente associazione non va in contrapposizione con la Confesercenti, di cui il sindaco e tutta l’amministrazione riconosce il ruolo e che abbiamo sempre ringraziato per il supporto dato alle iniziative territoriali», ha evidenziato.

Alfonso Romano