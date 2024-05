Primo Maggio in Campania, siglato Patto per la Sicurezza sul Lavoro

Patto prevede maggiore stabilità, misure di sicurezza sugli ambienti lavorativi e, in più, l'introduzione di incentivi per i datori di lavoro che si impegnano a garantire la stabilizzazione del personale dipendente, nonché a promuovere l'occupazione femminile e quella dei disabili

Regione Campania – un nuovo Patto per la Sicurezza sul Lavoro ha visto la luce grazie alla firma di un accordo tra organizzazioni imprenditoriali, sindacati e istituzioni locali. Questo accordo, concepito con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei lavoratori e contrastare fenomeni di concorrenza sleale, rappresenta un passo significativo verso un ambiente lavorativo più sicuro e protetto.

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato l’importanza del protocollo “Promozione della Sicurezza e della Salute sui luoghi di lavoro e dell’occupazione di qualità, firmato nel contesto del Tavolo del Partenariato regionale. De Luca ha enfatizzato il legame stretto tra sicurezza sul lavoro e creazione di occupazione, ribadendo che la sicurezza ha significato solo se accompagnata da opportunità occupazionali di qualità; anche in risposta alle tragiche morti che hanno interessato e interessano il nostro Paese e che andrebbero categoricamente evitate. Inoltre, De Luca ha ribadito che non vi è nulla di bloccato da parte del governo nazionale in questo ambito, evidenziando la volontà della Regione Campania di assumere un ruolo proattivo nella promozione della sicurezza sul lavoro e nella creazione di condizioni favorevoli per un’occupazione stabile e dignitosa.

Patto per la Sicurezza sul Lavoro: ecco cosa prevede

Il nuovo Patto per la Sicurezza sul Lavoro, sottoscritto alla Vigilia delle celebrazioni per il Primo Maggio, si propone di promuovere e sostenere iniziative volte alla formazione e all’aggiornamento nel settore della sicurezza sul lavoro. Questo sarà realizzato attraverso l’attivazione di tavoli tecnico-operativi che coinvolgeranno sia enti pubblici che privati, permettendo così lo scambio di informazioni e esperienze fondamentali per migliorare le pratiche di sicurezza sul posto di lavoro.

Uno degli elementi chiave di questo patto è la creazione di un modello regionale condiviso per il potenziamento delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il modello, sviluppato con il coinvolgimento delle parti interessate, mira a garantire un elevato standard di sicurezza per tutti i lavoratori della regione.

Inoltre, il patto prevede l’introduzione di incentivi per i datori di lavoro che si impegnano a garantire la stabilizzazione del personale dipendente, nonché a promuovere l’occupazione femminile e quella dei disabili. Questo approccio premiale punta a incentivare pratiche aziendali responsabili e inclusivi, contribuendo così a una maggiore equità nell’accesso al mercato del lavoro.

L’accordo rappresenta un importante passo avanti nella promozione della sicurezza sul lavoro nella Regione Campania. Attraverso il coinvolgimento di tutte le parti interessate e l’adozione di misure concrete, ci si avvicina sempre di più all’obiettivo di creare un ambiente lavorativo sicuro e sostenibile per tutti i lavoratori.