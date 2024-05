Scafati. Gori: rete fognaria, ultimi step per la normalità

Gori, Ente Idrico Campano e amministrazione di Scafati insieme per aggiornarsi sulle opere di potenziamento del servizio fognario e depurativo sul territorio. In via del Polverificio, gli esponenti istituzionali hanno controllato l’avanzamento dei lavori per l’installazione di un impianto di sollevamento destinato a gestire i reflui provenienti da Scafati, comune che storicamente raccoglie le acque del vesuviano ma anche di gran parte dell’Agro.

Confronto in situ

Il confronto, spostato poi all’interno del depuratore Gori in via Ferraris, ha approfondito il piano di completamento di rete fognaria sul territorio, con una attenzione particolare rivolta verso le opere che contribuiranno anche alla riduzione di spreco della materia acqua in condutture, con ottimi risultati già raggiunti che fanno ben sperare per il futuro.

Il servizio è di Alfonso Romano