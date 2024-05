Angri. Amministrazione Comunale: fallimento totale a sostegno degli imprenditori locali

Molti imprenditori locali esprimerebbero riserva verso l’amministrazione comunale per il mancato sostegno nel corso degli anni. L’insoddisfazione di tanti imprenditori locali nei confronti dell’amministrazione comunale sembrerebbe evidente, consequenziale di una persistente e mancata connessione strategica comune nel corso degli anni. “Non ne vogliono parlare”. Alla base, di questa acclarata idiosincrasia, come era prevedibile, si manifesta una carenza di visioni e di strategie politiche volte a preservare le attività produttive cittadine, con le quali la classe imprenditoriale spesso si trova a far di conto e gestire autonomamente situazioni che dovrebbero rientrare nelle ordinarie competenze dell’ente locale. In prevalenza molti imprenditori preferiscono restare defilati e riservati, lontani dallo spicciolo e banale clamore della governance cittadina. Eccellenze cittadine riconosciute anche nel mondo ma che restano inspiegabilmente ivi in sordina.

Mancato sostegno

Un’evidente mancanza di connessione che si ripercuote negativamente in tutti i settori economici, con un impatto significativo sull’intera comunità imprenditoriale locale. L’amministrazione di Cosimo Ferraioli pare non abbia mai manifestato alcuna volontà, ne un convinto interesse, a sostegno degli imprenditori del territorio, ne tentare, anche minimamente, di abbozzare e promuovere il rilancio, anche parziale, dell’area PIP comunale di via Santa Maria, inizialmente voluta, alla fine degli anni novanta del secolo scorso, dall’ex sindaco Umberto Postiglione e oggi parzialmente attiva.

La mancata delocalizzazione

Inoltre, non è mai stata affrontata in modo efficace la questione della possibile delocalizzazione delle aziende ancora presenti nel centro cittadino, né si è incentivata la crescita della produzione locale. Questa generale mancanza di visione strategica rappresenta un altro punto negativo per un’amministrazione che, purtroppo, sembra non essere riuscita a dare risposte concrete nemmeno alle esigenze dell’ambiente imprenditoriale cittadino vera eccellenza in tanti settori. Tutto forse accade per mancanze di competenze e di indirizzi politici concreti.

Luciano Verdoliva