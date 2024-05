Finti carabinieri ed avvocati: arrestati 3 truffatori in Campania

A Napoli, i carabinieri hanno arrestato tre membri di una banda specializzata in truffe ai danni degli anziani.

A Napoli, i carabinieri hanno arrestato tre membri di una banda specializzata in truffe ai danni degli anziani, cogliendoli sul fatto mentre cercavano di ingannare una donna di 72 anni. I truffatori si spacciavano per avvocati o carabinieri e utilizzavano la truffa del finto incidente, una tattica purtroppo diffusa, per estorcere denaro alle loro vittime.

Finti carabinieri ed avvocati: il loro covo

La banda operava da un appartamento al quarto piano di una palazzina in vico Parrettari, nei pressi di piazza Mercato, nel centro di Napoli. I malviventi, fingendosi professionisti legali o militari, contattavano telefonicamente anziani, come nel caso della donna di 72 anni residente nel Messinese, spiegando che il loro familiare aveva avuto un incidente e richiedendo denaro per risolvere la situazione. Nel frattempo, i veri carabinieri erano appostati fuori dall’appartamento, pronti ad intervenire.

Per irrompere nell’appartamento, i carabinieri si sono camuffati da vicini di casa e hanno bussato alla porta, lamentandosi di un presunto odore di marijuana proveniente dall’abitazione. Quando i truffatori hanno aperto la porta, sono stati arrestati. Durante la perquisizione, sono stati trovati e sequestrati 10 cellulari, 1.600 euro in contanti, un quaderno con dettagli delle truffe in corso e schede sim. Una scheda sim è stata lanciata dalla finestra durante l’operazione.