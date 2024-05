Campania – La Guardia di Finanza di Torino ha scoperto un’ampia rete di produzione e commercio di ricambi auto contraffatti in molte regioni d’Italia, tra le quali la Campania. Come riporta l’Agenzia ANSA, in una maxi-operazione condotta su scala nazionale, sono stati sequestrati circa 500mila parti di ricambio per auto, tutte contrassegnate con le effigi contraffatte delle più rinomate case automobilistiche nazionali e internazionali.

La scoperta è avvenuta grazie a un’attenta indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Torino, sotto il coordinamento della procura del capoluogo piemontese. L’operazione ha portato alla luce un’intera filiera produttiva e commerciale del falso, coinvolgendo numerose aziende nella produzione e distribuzione di ricambi contraffatti.

Le parti sequestrate includono copricerchi, coprimozzo, stemmi, elementi ornamentali e componenti per il tuning delle carrozzerie, tutti riportanti i marchi falsificati delle case automobilistiche coinvolte. Questo non solo danneggia i marchi originali, ma rappresenta anche un rischio per la sicurezza stradale e per la qualità dei veicoli, poiché i ricambi contraffatti potrebbero non garantire gli standard di sicurezza richiesti.

Operazione della GDF, coinvolte numerose regioni in tutto il Paese

L’operazione ha coinvolto perquisizioni in diverse regioni italiane, comprese Piemonte, Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Lombardia e Toscana. In totale, sono venti gli indagati che dovranno rispondere, in concorso, di fabbricazione e commercio di prodotti contraffatti, con l’aggravante di averli commessi in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, e di ricettazione.

Le indagini hanno inoltre rivelato che i ricambi auto contraffatti venivano distribuiti non solo tramite canali tradizionali, ma anche attraverso piattaforme di e-commerce; ampliando così il mercato illegale e rendendo ancora più difficile il contrasto a questa forma di criminalità.