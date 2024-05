Ospedale di Nola, nuovo ambulatorio per pazienti portatori di stomie

Nola – Il mese di maggio porta con sé un’importante aggiunta all’assistenza sanitaria nell’area nolana, con l’attivazione dell’ambulatorio per pazienti portatori di stomie presso il reparto di chirurgia generale dell’ospedale di Nola, guidato dal dottor Lorenzo Capasso.

L’ambulatorio, aperto ogni martedì, offre un supporto fondamentale per coloro che vivono con una stomia, sia temporanea che definitiva, fornendo non solo assistenza medica ma anche un sostegno psicologico essenziale.

La stomia, comunemente conosciuta come “borsetta”, diventa necessaria in molti casi in cui l’intervento chirurgico non può ripristinare il naturale percorso alimentare dell’intestino a causa di patologie o interventi.

Il progetto è il risultato dell’impegno dei dirigenti medici e del personale sanitario della chirurgia generale, con il dottor Guido Lombardi come responsabile esecutivo e lo stomaterapista Alfredo Sperindeo tra gli esperti coinvolti.

La direzione strategica aziendale Asl Napoli 3 Sud, guidata dal direttore generale Giuseppe Russo, ha dato un forte impulso all’iniziativa, riconoscendo il suo valore nell’offrire un servizio essenziale per l’intera comunità.

L’accesso all’ambulatorio è semplice: è sufficiente prenotare tramite il centro unico di prenotazione (Cup) dell’ospedale di Nola, presentando una ricetta medica e pagando eventualmente il ticket sanitario.

Il primario Capasso sottolinea l’importanza vitale delle stomie per molti pazienti, spesso rappresentando l’unica via per sopravvivere a gravi malattie o incidenti. Tuttavia, comprende anche le sfide che i pazienti stomizzati affrontano, specialmente all’inizio, sia fisicamente che psicologicamente, e l’importanza di un supporto continuo per loro e le loro famiglie.

L’attivazione di questo ambulatorio rappresenta un passo significativo per migliorare l’assistenza sanitaria nell’area nolana e riflette l’impegno costante nel garantire un’assistenza completa e umana a tutti i pazienti.