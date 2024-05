Scafati Basket omaggiato dall’Amministrazione Comunale

Questa sera, alle ore 19:00, presso l‘Aula Consiliare della Biblioteca Comunale “F. Morlicchio”, si svolgerà un evento speciale dedicato alla celebrazione della permanenza dello Scafati Basket in Serie A.

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare pubblicamente la società Scafati Basket per i risultati straordinari ottenuti durante la stagione 2023/2024. Questo successo è motivo di grande orgoglio per l’intera comunità, poiché rappresenta un’eccellenza sportiva che porta in alto il nome di Scafati non solo in Italia, ma anche all’estero.

La serata sarà un’occasione per accogliere la squadra di basket presso l’Aula Consiliare, il luogo simbolo dell’espressione istituzionale della città. Dirigenti e giocatori saranno ringraziati ufficialmente dall’Amministrazione per il loro impegno, dedizione e per i risultati ottenuti, dimostrando che lo sport è parte integrante della rinascita di Scafati.

L’evento è aperto a tutti i cittadini che desiderano partecipare e unirsi nel congratularsi con la squadra e nel manifestare il loro sostegno. È un momento di festa e di condivisione, in cui la città si unisce per celebrare un traguardo sportivo di grande rilievo. Scafati si rigenera anche grazie allo sport, e l’Amministrazione è orgogliosa di poter contribuire a questa crescita attraverso il riconoscimento dei successi della squadra di basket locale.