Battipaglia, incendio in un appartamento: muore cagnolino, salvi gli occupanti

Alle 13:45 di oggi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per domare un incendio che si è sviluppato in un appartamento situato al terzo piano di un edificio in Via Tusciano a Battipaglia. Al momento, le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Squadre di soccorso provenienti da Eboli, dotate di autopompa e autoscala, sono state tempestivamente dispiegate per gestire la situazione di emergenza. Per precauzione, gli appartamenti circostanti sono stati evacuati temporaneamente.

Purtroppo, durante le operazioni di spegnimento, è emerso che il cane del proprietario, rimasto all’interno dell’appartamento, non ha sopravvissuto alle fiamme. Le operazioni per estinguere l’incendio e garantire la sicurezza della zona sono attualmente in corso.