Eboli, pazienti costretti a spendere 80 Euro a settimana per diabete

Caos e indignazione nella città di Eboli dove, con una decisione amministrativa, è avvenuta la sospensione del piano terapeutico e l’erogazione dei presidi per diabetici presso l’Ospedale Maria Santissima Addolorata.

Secondo le fonti de La Città, la spesa media settimanale per il diabete è salita a circa 80 euro, tutta a carico dei pazienti. Una somma significativa che si aggiunge ai già pesanti oneri finanziari che questi pazienti devono sostenere per il loro trattamento. Questo non è solo un aumento dei costi, ma un peso finanziario che molti di loro non possono permettersi e che rischia di compromettere gravemente la loro salute.

La sospensione del servizio terapeutico gratuito ha lasciato i pazienti affetti da diabete in una situazione di precarietà; costretti a fronteggiare non solo lunghe attese ma anche spese aggiuntive per ottenere ciò di cui hanno bisogno. L’insulina, le strisce reattive, i glucometri e i pungidito sono solo alcune delle necessità quotidiane per coloro che vivono con il diabete. Senza accesso tempestivo e agevolato a questi presidi, la salute e il benessere dei pazienti sono dunque davvero a rischio.

In un momento in cui la salute pubblica è al centro delle preoccupazioni di tutti, è essenziale che nessun individuo venga lasciato indietro. I diabetici di Eboli hanno bisogno di sostegno e solidarietà dalla comunità e dalle istituzioni per superare questa difficile situazione e garantire loro un accesso equo e tempestivo alle cure di cui hanno bisogno per vivere una vita sana e dignitosa.