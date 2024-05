Flop nel concorso per Pronto Soccorso Campania: solo 62 candidati su 363 posti

La situazione nei Pronto Soccorso campano si aggrava con una crescente fuga di medici e una difficoltà nel reclutare nuovo personale. Il recente concorso regionale per la copertura di 363 posti di dirigente medico in medicina d’emergenza urgenza ha evidenziato dati preoccupanti: solamente 62 candidati si sono presentati, di cui solo 19 specialisti e 43 specializzandi, risultando insufficienti per coprire il fabbisogno necessario.

Persino le borse di studio nell’ambito dell’emergenza urgenza rimangono senza candidati, evidenziando un problema strutturale su scala nazionale.

Il rischio di aggressioni nei Pronto Soccorso agisce come deterrente aggiuntivo, rendendo la professione ancor meno attraente per i giovani medici.

Il presidente De Luca aveva considerato il concorso come “ultimo tentativo” per affrontare la carenza di personale medico, ma i risultati deludenti indicano la necessità di strategie più efficaci per gestire questa crisi. L’utilizzo di cooperative private, sebbene costose, potrebbe essere una soluzione temporanea, ma è indispensabile un approccio più ampio e sostenibile per garantire un servizio sanitario efficiente e sicuro per tutti i cittadini.

Bruno Zuccarelli, segretario regionale Anaao Assomed, non è sorpreso dal fallimento del concorso: “È la cronaca di una morte annunciata, una situazione generale di crisi, non solo campana, che al Nord stanno risolvendo facendo ricorso alle cooperative private che costano molto di più”.

Nicola Di Donna, segretario generale Uil Fpl, aggiunge: “È una situazione destinata ad aggravarsi ora che in tutt’Italia andranno in pensione 90 mila medici e 70 mila infermieri”.