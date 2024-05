Nocera Inferiore, ZES: il punto tra Mezzogiorno e Anci

Nocera Inferiore – La Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno sta attirando l’attenzione dei rappresentanti locali, con particolare enfasi sulle implicazioni urbanistiche e di pianificazione territoriale. A sollevare la questione è il sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. La recente proposta del governo di sopprimere le otto ZES regionali a favore di una singola entità gestita centralmente ha infatti sollevato interrogativi e preoccupazioni tra i sindaci e i funzionari locali delle regioni coinvolte.

Zes, il ruolo del presidente dell’Anci Campania, Carlo Marino

Il presidente dell’Anci Campania, Carlo Marino, ha giocato un ruolo chiave nel convocare una riunione con i presidenti delle altre regioni interessate per discutere i cambiamenti proposti. La principale preoccupazione emersa è stata la gestione urbanistica della nuova ZES unica. Mentre le ZES regionali precedenti avevano una gestione più decentralizzata e orientata verso l’industria, la proposta attuale sembra consentire variazioni urbanistiche non esclusive, portando a una potenziale frammentazione e inefficienza nella pianificazione del territorio.

In particolare, sottolinea il Sindaco De Maio, la questione del consumo di suolo zero è stata sollevata come una priorità. Questo principio, fondamentale per molte politiche urbanistiche moderne, mira a limitare l’espansione urbana e a promuovere un uso sostenibile del territorio. La necessità di garantire che le nuove regolamentazioni sulla ZES siano conformi a questo principio è stata sottolineata dai rappresentanti presenti alla riunione.

L’incarico di Luciano Passero, consigliere comunale

Il consigliere comunale Luciano Passero è stato incaricato di continuare a rappresentare gli interessi della regione e di lavorare per garantire che le osservazioni e le preoccupazioni espresse durante la riunione vengano adeguatamente considerate. È evidente che c’è un forte impegno per proteggere gli interessi locali e garantire che le politiche economiche e urbanistiche siano armonizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile e il benessere delle comunità coinvolte.

Mentre il dibattito sulla riforma della ZES del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) continua, è essenziale un dialogo costruttivo tra il governo centrale e le autorità locali: è necessario garantire he le decisioni prese riflettano le esigenze e le peculiarità di ciascuna regione; assicurando al contempo una visione integrata e coesa per lo sviluppo economico e territoriale nel sud Italia.