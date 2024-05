Oliveto Citra – Nel paese cilentano, una storia di violenza domestica ha scosso la piccola comunità. Una donna affida al quotidiano La Città la sua amarezza nei confronti della sentenza dei giudici: il suo ex marito è stato assolto nonostante le sue accuse di violenza domestica, minacce di morte e i messaggi registrati. La donna, che ha deciso di restare anonima per proteggere la sua privacy, ha dichiarato di essere stata anche quasi strangolata dal suo ex marito e di aver ricevuto percosse per anni, anche per motivi futili.

“Non mi arrenderò”, ha dichiarato con determinazione. “Continuerò a lottare per ottenere giustizia, non solo per me stessa, ma anche per tutte le altre donne che sono state vittime di violenza domestica.”

Denunciato per violenza, accusa la moglie di fuga col prete

L’ex marito, stando alle fonti, avrebbe negato ogni tipo di violenza e, per giunta, aveva a sua volta accusato lei di essere fuggita con un prete locale. Il caso ha attirato l’attenzione delle associazioni locali che lottano contro la violenza domestica, divise tra due opinioni contrastanti sulla vicenda. Mentre alcuni sostengono la sua versione dei fatti e la sua ricerca di giustizia, altri sono scettici e sostengono che il suo comportamento potrebbe essere stato influenzato da altri fattori.

In ogni caso, la donna rimane determinata nel suo intento di ottenere giustizia e di far sentire la sua voce. La sua storia serve da richiamo per tutte le donne che hanno subito abusi, incoraggiandole a non arrendersi e a cercare aiuto.