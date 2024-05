Sant’Antonio Abate, vittima di Revenge Porn si rivolge a Le Iene 

Sant’Antonio Abate – Francesca Nigro si è trovata al centro di una terribile esperienza che ha sconvolto la sua vita. La sua storia è emersa durante una recente puntata delle Iene, andata in onda su Italia 1, dove ha raccontato il suo calvario come vittima di revenge porn, un fenomeno sempre più diffuso e devastante.

Barista vittima di Revenge Porn, i fatti

Tutto è iniziato quando il suo ex fidanzato ha diffuso su internet tre video intimi, registrati senza il suo consenso. Il primo mostrava Francesca mentre faceva uno spogliarello, mentre gli altri due documentavano un rapporto sessuale della coppia. Un gesto vile e offensivo, che ha causato a Francesca un dolore inimmaginabile e ha minato la sua reputazione.

Prima di diventare vittima di questa atroce violazione della privacy, Francesca aveva fatto la scelta di pubblicare dei video in cui indossava completini sexy mentre lavorava nel bar. Una scelta che, come ha spiegato lei stessa, le consentiva di migliorare le sue entrate economiche e di provvedere al sostentamento della sua famiglia. Tuttavia, è importante sottolineare che questo non la rendeva una persona da giudicare o da condannare, come ha chiarito Francesca con coraggio e dignità.

“Grazie a questa trovata riesco a guadagnare abbastanza per mantenere mia figlia. Non sono una prostituta come tutti credono”, ha dichiarato Francesca, visibilmente commossa. Una frase che sottolinea la gravità delle false percezioni e dei pregiudizi che spesso circondano le vittime di revenge porn.

La denuncia della barista vittima di Revenge Porn

Il coraggio di Francesca è stato evidente anche nel suo rifiuto di accettare un risarcimento di ventimila euro da parte del suo ex. La sua determinazione a ottenere giustizia attraverso i mezzi legali è un segno di forza e resilienza di fronte a un’ingiustizia così profonda.

Ora, grazie alla denuncia della ragazza, è stata avviata un’inchiesta che coinvolge il suo ex fidanzato. È fondamentale che la giustizia venga fatta e che coloro che commettono atti così malvagi e dannosi siano chiamati a rispondere delle proprie azioni davanti alla legge.

Francesca Nigro ha sofferto profondamente a causa di un gesto di violenza e sopruso, ma ha trovato la forza di alzare la voce e lottare per la sua dignità e i suoi diritti. La sua storia dovrebbe servire da monito contro il revenge porn e come esempio di coraggio e determinazione nella ricerca della giustizia.

Foto: reportage Le Iene